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غوتيريش: نعمل على زيادة المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة

الخميس 23 يناير 2025 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: نعمل على زيادة المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة



نيويورك/وكالات/

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أن المنظمة الدولية تعمل على زيادة المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة عقدت في إطار الاجتماعات السنوية الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وقال غوتيريش: "وأخيرا هناك بصيص أمل مع اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة"، مضيفا: "نعمل على زيادة المساعدات الإنسانية العاجلة في غزة".

وتابع: "كنت مؤخرا في لبنان، حيث توقف القتال وبدأت حكومة جديدة في التشكل بعد عامين من الجمود"، بسبب شغور منصب رئاسة الجمهورية في لبنان.

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