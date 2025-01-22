"فتح" تدعو إلى اليقظة التامة أمام حملة "حماس" وقناة الجزيرة ضد حملة "حماية وطن" في جنين

رام الله/سما/

دعت حركة "فتح" ولجنتها المركزية، أبناء شعبنا في مخيمات وبلدات وقرى ومدن الضفة الغربية، إلى اليقظة التامة أمام دعوات بعض قيادات "حماس" وقناة الجزيرة المشبوهة وبعض​ الأطراف الخارجية التي تنسجم أهدافها مع مطالب إسرائيل الهادفة لتدمير مدن ومخيمات الضفة الغربية، بتشويه الحقائق أمام الإنجازات التي حققتها قوى الأمن الفلسطينية في حملة "حماية وطن".

وقالت "فتح" في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إن الإنجازات التي حققتها قوى الأمن الفلسطينية في محافظة جنين ومخيمها، جاءت، رغم عملية الخداع التي قامت بها العناصر الداعشية التي سعت هي ومن وراءها في التسليح والتمويل إلى نقل الدمار والمجازر الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وراح ضحيتها أكثر من مئتي ألف شهيد وجريح ومعاق من أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وشددت الحركة على أنها ومنظمة التحرير ستتحمل كامل المسؤولية الوطنية من أجل المحافظة على الإنجازات التي بنيت منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ومؤسسات الدولة الفلسطينية الأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية وغيرها، على طريق إنهاء الاحتلال البغيض وتصفية مستعمراته التي بناها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كاملة غير منقوصة، وتجسيد الدولة الفلسطينية فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأشارت إلى أن "فتح" أول الرصاص وأول الحجارة، ستستمر في مسيرتها ومعها كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية صاحبة الإرادة الفلسطينية والقرار الوطني الفلسطيني المستقل، حتى نحقق كامل أحلام وأهداف شعبنا في الحرية والاستقلال بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

ودعت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حركة "حماس" وقياداتها إلى الكف عن دعوات استمرار الانقسام البغيض الغريب عن ثقافة شعبنا الفلسطيني وعدم الوقوع في شباك أعداء شعبنا وخداع النفس، كما دعت كافة فصائل منظمة التحرير وقواها إلى مزيد من التماسك والوحدة وقطع الطريق على كل دعاة أحلام اليقظة ومن يقف خلفهم والتمسك بوحدة السياسة والجغرافية للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة دولتنا الأبدية.