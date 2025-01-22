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خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار وانتشال شهداء بالعشرات في غزة..

الخميس 23 يناير 2025 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار وانتشال شهداء بالعشرات في غزة..



غزة/سما/

تتواصل في مختلف مناطق قطاع غزة عمليات انتشال جثامين الشهداء خاصة من رفح وجباليا.

انتشل المسعفون صباح اليوم جثامين تسعة شهداء من منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس.

ووصل مشافي قطاع غزة ٥٤ شهيد منهم ٥٣ انتشال و شهيد متأثر باصابته و ١٩ اصابة، خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٧١٦١ شهيد و ١١١١٦١ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٤ م.

واستشهد مواطن في مدينة رفح واصيب خمسة في حادثين منفصلين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية اثر اطلاق جيش الاحتلال النار على مختلف أحياء مدينة رفح التي تقع على الحد الجنوبي للمدينة.

كما اصيب مواطنان شمال مخيم النصيرات واطلقت الزوارق الحربية نيران رساشاتها نحو ساحل مدينة غزة.

ولم يسجل تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء قطاع غزة وذلك لسوء الاحوال الجوية.

وفي سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة دخول ٨٠٨ شاحنة للقطاع خلال اليوم الرابع من وقف اطلاق النار بينها شاحنات وقود.

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