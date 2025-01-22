  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يعيد إدراج الحوثيين مجدداً على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"

الخميس 23 يناير 2025 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعيد إدراج الحوثيين مجدداً على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"



واشنطن / وكالات /

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعيد تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران، كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض الأربعاء.

هذا القرار يعيد العمل بتصنيف كانت إدارة ترامب قد فرضته سابقا قبيل انتهاء ولايته الأولى. كان الرئيس السابق جو بايدن قد ألغى هذا التصنيف بعد توليه منصبه في عام 2021، استجابة لمخاوف أثارتها منظمات إغاثية بشأن تأثير القرار على عملها في اليمن.

تلك المنظمات أشارت إلى أن تصنيف الحوثيين سيعيق تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق واسعة من البلاد، بما فيها العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: هل رأيتم كيف ملأ رجال حماس ساحة السرايا بـ”التويوتا البيضاء” والزي المكوي؟

إعلام عبري: تطور "مهم" في المحادثات بين "إسرائيل" ومصر

ترامب يتحدث عن شروطه لزيارة الشرق الأوسط ..

ترامب مهاجماً بولتون: غبي وقاتل وساهم بتفجير الشرق الأوسط واستخدمته لإخافة الحاضرين

ديرمر: خطة اليوم التالي لغزة قيد الإعداد ولا تطبيع مع السعودية مقابل إقامة دولة فلسطينية..

زيارة مرتقبة لمبعوث ترامب للشرق الأوسط إلى "إسرائيل" ومحور نتساريم

نيويورك تايمز: ترامب دفع بوقف إطلاق النار في غزة..

الأخبار الرئيسية

خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار وانتشال شهداء بالعشرات في غزة..

جنين: استشهاد منفذي عملية الفندق قتيبة الشبلي ومحمد نزال برصاص الاحتلال في برقين

IMG_20250122_193637_446

قائد كتيبة بيت حانون بالقسام يظهر حيًّا في غزة بعد ادعاء إسرائيل اغتياله

1-150-730x438

صحيفة عبرية: هل رأيتم كيف ملأ رجال حماس ساحة السرايا بـ”التويوتا البيضاء” والزي المكوي؟

"واشنطن بوست" تكشف عن مساعدة قدمتها "غوغل" للجيش الإسرائيلي في حربه على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية