ترامب يعيد إدراج الحوثيين مجدداً على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"

واشنطن / وكالات /

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعيد تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران، كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض الأربعاء.

هذا القرار يعيد العمل بتصنيف كانت إدارة ترامب قد فرضته سابقا قبيل انتهاء ولايته الأولى. كان الرئيس السابق جو بايدن قد ألغى هذا التصنيف بعد توليه منصبه في عام 2021، استجابة لمخاوف أثارتها منظمات إغاثية بشأن تأثير القرار على عملها في اليمن.

تلك المنظمات أشارت إلى أن تصنيف الحوثيين سيعيق تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق واسعة من البلاد، بما فيها العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.