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حالة الطقس في فلسطين : امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية

الخميس 23 يناير 2025 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس في فلسطين : امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان تشهد البلاد احوال جوية غير مستقرة لذا يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وغائماً جزئياً ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

الجمعة 01/24/ 2025: يكون الجو غائما جزئياً وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 01/25/ 2025: يكون الجو غائما جزئياً وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 01/26/ 2025: يكون الجو غائما جزئياً وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين:

1- من خطرتشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية.

2-من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

3- تدني مدى الرؤيا الافقية نتيجة لتشكل الضباب.

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