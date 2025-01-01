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فلسطينيو قطاع غزة ليسوا حمولة زائدة..ابراهيم ابراش

الأربعاء 22 يناير 2025 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطينيو قطاع غزة ليسوا حمولة زائدة..ابراهيم ابراش



ما بعد النكبة مباشرة شكل قطاع غزة معضلة للعدو الإسرائيلي ولم تتوقف المقترحات والمشاريع لإيجاد حل لهذا الاكتظاظ السكاني الذي تحول لحاضنة للوطنية الفلسطينية والفكر الثوري.

كان أول مقترح أمريكي بداية الخمسينيات لتوطينهم في سيناء ولكن في عام ١٩٥٥ أفشل الفلسطينيون المخطط بالمظاهرات التي عمت كل القطاع.

بعد حرب يونيو ٦٧ اقترحت إسرائيل مرة أخرى فكرة الترحيل لسيناء وخصوصاً العريش المصرية ورفضها المصريون بشدة، كما قدمت إسرائيل إغراءات لتهجيرهم لشرق الأردن ولم تهاجر إلا عائلات محدودة.   خلال الحرب الحالية اقترح نتنياهو ترحيل أهل غزة لسيناء فرد الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي لماذا لا يتم نقلهم إلى النقب داخل فلسطين المحتلة، ثم صرح ترامب في اليوم الأول من تنصيبه بإمكانية ترحيلهم إلى إندونيسيا أو ماليزيا فردت الرئاسة الفلسطينية يمكن نقلهم إلى الضفة الفلسطينية!

 منطلق كل هذه المشاريع الإسرائيلية والأمريكية ليس مصلحة سكان غزة وتوفير حياة مريحة لهم بل تصفية القضية الفلسطينية لأن قطاع غزة حمل راية الوطنية الفلسطينية وعنواناً للجوء وشاهداً على النكبة خصوصا في السنوات الأخيرة بعد تفكيك وتصفية الوجود الفلسطيني الكير في مخيمات سوريا ولبنان.

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