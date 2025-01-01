زيارة مرتقبة لمبعوث ترامب للشرق الأوسط إلى "إسرائيل" ومحور نتساريم

القدس المحتلة/سما/

أكد مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء أنه سيزور المنطقة للمشاركة فيما وصفه بفريق التفتيش المنتشر في قطاع غزة وعلى امتداده لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ويتكوف في مقابلة مع فوكس نيوز: " سأذهب إلى إسرائيل للمشاركة في آلية التفتيش الخاصة بغزة".

و حول احتمالية صمود وقف إطلاق النار قال ويتكوف: "تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار سيكون على الأرجح أكثر صعوبة من إبرام الاتفاق، سأصل إلى المنطقة قريبًا كجزء من فريق مراقبة في ممر نتساريم للتأكد من أن المسلحين لا ينتقلون شمالًا، إذا نجح تنفيذ الاتفاق، فسنتمكن من الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة، التي ستسمح بإعادة العديد من الجثث. هذا ما يريده ترامب، وهذا ما سنعمل على تحقيقه".

ويعتقد مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن "الولايات المتحدة تستطيع إدخال قطر في المسار للتطبيع مع إسرائيل".

و قال ويتكوف إنه يعتقد أن جميع دول المنطقة يمكن أن تلحق بركب الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وعندما طُلب منه تحديد دول بعينها، أشار إلى قطر، وقال إن الدوحة لعبت دورا أساسيا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.