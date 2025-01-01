شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في رفح

غزة/سما/

استشهد فلسطيني، الأربعاء، وأصيب 4 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال مصدر طبي: “استشهاد الفلسطيني أكرم عاطف زنون، وإصابة 4 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رفح”.

يأتي ذلك بينما بدأ الأحد، سريان وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.