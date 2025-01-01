  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في رفح

الأربعاء 22 يناير 2025 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في رفح



غزة/سما/

استشهد فلسطيني، الأربعاء، وأصيب 4 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال مصدر طبي: “استشهاد الفلسطيني أكرم عاطف زنون، وإصابة 4 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رفح”.

 

يأتي ذلك بينما بدأ الأحد، سريان وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

الأكثر قراءة اليوم

باسم نعيم يكشف موعد وآليَّة عودة النَّازحين لشمال غزَّة..

تقرير: درعي زار الإمارات لمناقشة "ملف غزة"

ستارمر لنتنياهو: عملية السلام يجب أن تفضي لإقامة دولة فلسطينية

قطر: نأمل أن نرى عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وحكومة تعالج المشاكل

خروقات اسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار وتدفق للشاحنات والمعدات الثقيلة إلى غزة ..

ترامب يتحدث عن شروطه لزيارة الشرق الأوسط ..

ديرمر: خطة اليوم التالي لغزة قيد الإعداد ولا تطبيع مع السعودية مقابل إقامة دولة فلسطينية..

الأخبار الرئيسية

photo_5805417890420212680_w

زيارة مرتقبة لمبعوث ترامب للشرق الأوسط إلى "إسرائيل" ومحور نتساريم

1-150-730x438

صحيفة عبرية: هل رأيتم كيف ملأ رجال حماس ساحة السرايا بـ”التويوتا البيضاء” والزي المكوي؟

"واشنطن بوست" تكشف عن مساعدة قدمتها "غوغل" للجيش الإسرائيلي في حربه على غزة

"يديعوت أحرونوت" تستعرض أبرز الشخصيات المستقيلة في قيادة الجيش الإسرائيلي

6790e465423604174c1ffe94

إعلام عبري: تطور "مهم" في المحادثات بين "إسرائيل" ومصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية