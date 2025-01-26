شمال غزة.. دمار هائل في الشوارع وبقايا آليات إسرائيلية (صور)

غزة/سما/

رصدت عدسة الأناضول وجود بقايا آليات إسرائيلية مدمرة في مناطق مختلفة بالتوازي مع مشاهد دمار هائل طال مربعات سكنية من محافظة شمال قطاع غزة.

ويتواصل تكشف المشاهد الواردة لحجم الدمار الكبير الذي طال أنحاء مختلفة من القطاع خاصة محافظة الشمال بشكل متتال منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الأحد.

كما تم توثيق وجود بقايا لآليات إسرائيلية من نوع “جرافات” في مناطق مختلفة شمال غزة أبرزها منطقة الصطفاوي الأقرب لمحافظة غزة.

وبحسب الترجيحات، لم يتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من سحب الآليات التي تم تدميرها خلال اشتباكات مع مقاتلين من فصائل فلسطينية.

كما تم رصد مشاهد واسعة من دمار طال شوارع ومربعات سكنية تم نسفها بحسب شهود عيان، باستخدام الروبوتات المفخخة، التي كثف جيش الاحتلال استخدامها خلال عمليته الأخيرة في المحافظة التي استمرت لأكثر من 3 شهور وتوقفت مع سريان الاتفاق.

وتم توثيق وجود صاروخ إسرائيلي غير منفجر بين المنازل المدمرة فيما يسير إلى جانبه مواطنون بينهم أطفال.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حذرت الشرطة الفلسطينية في غزة من مخاطر وجود مخلفات عسكرية إسرائيلية وأجسام مشبوهة بين الركام وتحت أنقاض المنازل المدمرة.

والأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.