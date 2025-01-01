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مستوطنة إسرائيلية تبدّل اسمها إلى “ترامب 1” “تكريماً” للرئيس الأمريكي الجديد

الأربعاء 22 يناير 2025 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنة إسرائيلية تبدّل اسمها إلى “ترامب 1” “تكريماً” للرئيس الأمريكي الجديد



القدس المحتلة/سما/

 في خطوة استفزازية جديدة، أعلن رئيس مجلس مستوطنة معاليه أدوميم، جيا يفراح، تغيير اسم المنطقة الاستيطانية “E1” إلى “ترامب 1” أو “T1″، تكريماً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غداة توليه منصبه.

وكشف يفراح أن القرار يأتي اعترافاً بما وصفه “الدعم الأمريكي لإسرائيل”، مشيراً إلى توقعات ببناء حي استيطاني جديد في المنطقة خلال فترة ولاية ترامب الثانية، التي وصفها بأنها “فرصة غير قابلة للتكرار لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية”.

 

ويأتي هذا الإعلان بعد إلغاء ترامب أمراً تنفيذياً كان قد أصدره سلفه جو بايدن لفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وتثير مستوطنة معاليه أدوميم انتقادات دولية واسعة لامتدادها من القدس شرقاً نحو البحر الميت، في محاولة لتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يجعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً شبه مستحيل.

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