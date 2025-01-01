جيش الاحتلال يعلن استهداف بنى تحيتة في جنين في إطار عملية "الجدار الحديدي"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء استهداف قواته "البنى التحية الإرهابية وعددا من المخربين" في إطار عملية "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة "تلغرام": "في إطار عملية ⁧السورالحديدي⁩ في ⁧جنين⁩ استهدفت قوات الأمن الإسرائيلية من الجو بنى تحتية إرهابية وعددا من المخربين ودمرت عبوات ناسفة".

وأضاف البيان أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية استهدفت القوات أكثر من عشرة فلسطينيين "مخربين" إلى جانب تنفيذ غارات جوية استهدفت بنى تحتية إرهابية في المنطقة وتم تدمير العديد من العبوات الناسفة التي زرعت على الطرق".

وشدد البيان على أن القوات الإسرائيلية تواصل أنشطتها في المنطقة، مرفقا مقطع فيديو لعمليا اجيش في محيط مدينة جنين ومخيمها.

هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء بوقوع عدد من الإصابات في صفوف القوات الإسرائيلية بمحافظة جنين "في حادث أمني صعب".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد ذكرت في وقت سابق بسماع دوي انفجار قوي في محافظة جنين دون ذكر أي تفاصل، فيما يتوقع أن يكون كمينا نصب للإطاحة بالقوات الإسرائيلية المتوغلة في مدينة جنين ومخيمها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء مقتل 10 فلسطينيين برصاص القوات الإسرئيلية وإصابة 40 آخرين في محيط مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أمس الثلاثاء عن بدء العملية المضادة للإرهاب "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية مشيرا إلى أنها تهدف لتعزيز الأمن.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية "تجري العملية في جنين في هذا الوقت بسبب الوعد الذي قدمه رئيس الوزراء للوزير سموتريتش يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى ذلك انتظروا في إسرائيل دخول ترامب إلى البيت الأبيض، خوفا من أن يؤدي شن مثل هذه العملية إلى قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن".