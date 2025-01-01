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أم لـ6 أطفال... استشهاد فلسطينية أعاق الاحتلال نقلها إلى المشفى

الأربعاء 22 يناير 2025 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أم لـ6 أطفال... استشهاد فلسطينية أعاق الاحتلال نقلها إلى المشفى



الخليل/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاربعاء استشهاد مواطنة جراء إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي نقلها إلى المستشفى عند حاجز "بيت عينون" شمال شرق الخليل مساء أمس الثلاثاء.


وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن المرأة، البالغة من العمر 45 عامًا من بلدة سعير قضاء الخليل، كانت تعاني بشكل واضح من أعراض جلطة قلبية.

وقال أحد أقارب الشهيدة: " إن المرأة أصيبت بجلطة حادة، ونظرًا لخطورة حالتها الصحية، تم تحويلها من مركز صحي سعير إلى مستشفى الميزان في مدينة الخليل. إلا أن القوات الإسرائيلية المتمركزة على حاجز "بيت عينون" رفضت السماح لها بالمرور.

وأضاف المتحدث أن القوات الإسرائيلية سمحت بنقلها فقط من خلال مركبة إسعاف أخرى كانت على الجانب الآخر من الحاجز، إلا أنها فارقت الحياة قبل بلوغها المستشفى. مشيرًا إلى أنها أم لـ 6 أطفال.

وفي شمال الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء استشهاد 10 فلسطينيين برصاص القوات الإسرئيلية وإصابة 40 آخرين في محيط مدينة جنين ومخيمها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أمس الثلاثاء عن بدء العملية المضادة للإرهاب "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية مشيرا إلى أنها تهدف لتعزيز الأمن.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية "تجري العملية في جنين في هذا الوقت بسبب الوعد الذي قدمه رئيس الوزراء للوزير سموتريتش يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى ذلك انتظروا في إسرائيل دخول ترامب إلى البيت الأبيض، خوفا من أن يؤدي شن مثل هذه العملية إلى قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن".

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