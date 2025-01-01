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"يديعوت أحرونوت" تستعرض أبرز الشخصيات المستقيلة في قيادة الجيش الإسرائيلي

الأربعاء 22 يناير 2025 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت أحرونوت" تستعرض أبرز الشخصيات المستقيلة في قيادة الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

استعرضت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أبرز الشخصيات المستقيلة في الهرم القيادي بالجيش الإسرائيلي لمسؤوليتهم عن "الفشل الذريع في 7 أكتوبر"، حسب الصحيفة.


وأشارت الصحيفة إلى أن أبرز الشخصيات التي استقالت هي:

قائد الأركان هرتسي هليفي
قائد المنطقة الجنوبية يارون فنكلمان
قائد فرقة غزة آفي روزنفيلد
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون خليفا
قائد وحدة الاستخبارات 8200 يوسي ساريئيل
قائد لواء الشمال في قطاع غزة حاييم كوهن
وقالت إن هاليفي تولى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في وقت مضطرب. تم تعيينه من قبل حكومة انتقالية وتولى منصبه بالتزامن مع اشتباكات رئيس الأركان مع المستوى السياسي، وكذلك في ظل الترويج للثورة القانونية التي هزت المجتمع الإسرائيلي وخلقت انقسامات خطيرة.

ولفتت إلى أن الجيش تعرض لفشل فادح في مواجهة الهجوم المفاجئ الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر، لكن تحت قيادته تعافى الجيش الإسرائيلي ونجح بعد أكثر من عام من الحرب المستمرة في 7 ساحات مختلفة في تفكيك "جيش الإرهابيين" في قطاع غزة، وتوجيه ضربة قوية لـ"حزب الله" في لبنان وإضعاف المحور الإيراني بشكل كبير.

#الجيش الاسرائيلي

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