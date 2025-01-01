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"حماس" تنعى "المغربي البطل" منفذ عملية تل أبيب

الأربعاء 22 يناير 2025 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تنعى "المغربي البطل" منفذ عملية تل أبيب



غزة/سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء يوم الثلاثاء، المواطن المغربي الأمريكي عبد القاضي عزيز، الذي نفذ عملية طعن في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.


وقالت "حماس" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "نبارك عملية الطعن البطولية التي وقعت مساء اليوم في تل أبيب، والتي تثبت مجددا أن مد المقاومة مستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال وما دامت جرائمه وعدوانه، وننعى الشهيد المغربي البطل عبد القاضي عزيز منفذ العملية".

وأضاف: "تأتي هذه العملية كرد طبيعي بعد ساعات من ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى خلال عدوان الاحتلال على جنين، في رسالة بليغة هي أن الدم بالدم وأن يد المقاومة ستضرب بكل قوة في عمق هذا الكيان الغاصب".

وأكدت "حماس" أن "كل محاولات الاحتلال لكسب إنجاز ميداني في الضفة الغربية، هي محاولات يائسة لن تمحو العار عن جبينه ولن تجلب له ولا لمستوطنيه الأمن، بل ستكون كابوسا يلاحقه ويزلزل أركانه".

ودعت "أبناء شعبنا في الضفة للنفير وتكثيف العمل المقاوم ضد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، وإسناد جنين وكل المحافظات التي تتعرض لعدوان الاحتلال بكل وسائل المقاومة الممكنة".

وشهدت تل أبيب مساء الثلاثاء، عملية طعن في أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين بجراح متفاوتة، وأشارت التقارير الأولية إلى أن المنفذ الذي قتل بنيران عناصر أمن إسرائيليين، مقيم في الولايات المتحدة، وهو من أصول مغربية.

#حماس ّ #المغرب #عملية تل أبيب

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