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دخول 2400 شاحنة مساعدات إلى غزة حتى اليوم الرابع من وقف إطلاق النار

الأربعاء 22 يناير 2025 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
دخول 2400 شاحنة مساعدات إلى غزة حتى اليوم الرابع من وقف إطلاق النار



غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة دخول أكثر من 2400 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية منذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" قبل 4 أيام.


وفي سياق متصل بالأوضاع الإنسانية في القطاع الذي رزح حوالي 15 شهرا تحت القصف الإسرائيلي الكثيف واجتياح قوات الجيش الإسرائيلي بريا، أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال رفات 153 شهيدا منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.

وفي مساء أمس الثلاثاء، أبلغ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع مع اليوم الثالث للهدنة بلغ 897 شاحنة.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع يوميا، وإعادة فتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

وتستمر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض بين حركة "حماس" وإسرائيل لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

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