مكتب نتنياهو ينفي حدوث تحول كبير في المفاوضات مع مصر

القدس المحتلة/سما/

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما تردد في وسائل الإعلام العبرية حول حدوث تحول كبير في المفاوضات مع مصر حول القضايا العالقة بين البلدين.



وجاء هذا النفي بعد تقارير إعلامية أفادت بوصول رئيس الموساد ديدي برنياع ورئيس الشاباك رونين بار إلى القاهرة لإجراء محادثات مع رئيس المخابرات المصرية حول تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفي التقارير التي تم بثها خلال الساعات الأخيرة، مشددًا على عدم صحة ما تم تداوله حول تحسن كبير في المفاوضات.

وكانت مصادر عبرية قد ذكرت أن الطرفين توصلا إلى تفاهمات بشأن إدارة معبر رفح، حيث سيتم إدارته من قبل السلطة الفلسطينية تحت إشراف دولي ومراقبة من الأمم المتحدة، لكن لم يتم تحديد موعد لفتح المعبر أمام دخول البضائع.

وأشارت التقارير إلى أن خلافًا نشأ خلال الاجتماعات حول محور فيلادلفيا، موضحة أن الخلافات "فنية ولوجستية وسيتم حلها". ومع ذلك، أكد مكتب نتنياهو أن هذه التقارير غير دقيقة، وأنه لا يوجد تحول كبير في المحادثات كما تم الترويج له.