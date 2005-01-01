  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مكتب نتنياهو ينفي بشكل قاطع الموافقة على عودة السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح ويكشف عن شروطه لفتحه مجدداً

الأربعاء 22 يناير 2025 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو ينفي بشكل قاطع الموافقة على عودة السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح ويكشف عن شروطه لفتحه مجدداً



القدس المحتلة/سما/

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، الموافقة على عودة السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.
جاء ذلك في بيان حصلت سما على نسخة منه.
وقال مكتب نتنياهو: “التقرير غير صحيح، رغم محاولات السلطة الفلسطينية خلق انطباع خاطئ بأنها تسيطر على المعبر”.
وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت صحيفة عربية، أن السلطة الفلسطينية ستعود إلى المعبر الذي استولت إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه منتصف العام الماضي.

وزعم مكتب نتنياهو، أنه “بموجب الاتفاق، فإن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر المعبر، ولا يجوز لأحد المرور عبره دون مراقبة وإشراف وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)”.
وقال: “تتم الإدارة الفنية داخل المعبر من قبل مواطنين من غزة ليسوا من حماس، يخضعون لفحص جهاز الأمن العام (الشاباك)”.
وأضاف البيان: “ويتم الإشراف على عملهم من قبل قوة المراقبة الأوروبية في معبر رفح”.
وتابع: “التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية، هو ختم السلطة على جوازات السفر، والذي يعتبر، وفقاً للترتيب الدولي القائم، الختم الوحيد الذي يسمح للغزيين بمغادرة القطاع للدخول أو الاستيعاب في بلدان أخرى”.
وأردف البيان: “هذا الترتيب صحيح بالنسبة للمرحلة الأولى من الاتفاق (وقف إطلاق النار) وسيتم تقييمه لاحقًا”.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية أو مصر فورا على البيان.

الأكثر قراءة اليوم

هل يعود معبر رفح للعمل وفق اتفاقية 2005؟

باسم نعيم يكشف موعد وآليَّة عودة النَّازحين لشمال غزَّة..

تقرير: درعي زار الإمارات لمناقشة "ملف غزة"

ستارمر لنتنياهو: عملية السلام يجب أن تفضي لإقامة دولة فلسطينية

قطر: نأمل أن نرى عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وحكومة تعالج المشاكل

الجيش الإسرائيلي يصدر تعليمات لسكان غزة بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد المنطقة الجنوبية يعلنان استقالتهما اعترافا بالمسؤولية عن “إخفاق 7 أكتوبر”

الأخبار الرئيسية

الأردن يحذر : ما يحدث بالضفة خطير وقد يزعزع أمن المنطقة

الإعلام العبري : حماس أطاحت بالجنرال هليفي وتسيطر على غزة بعد 15 شهرا من الحرب..

ديرمر: خطة اليوم التالي لغزة قيد الإعداد ولا تطبيع مع السعودية مقابل إقامة دولة فلسطينية..

القاهرة : اتفاق اسرائيلي مصري بتولي السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح

كاتس: عملية جنين ستغير مفهوم الامن بالضفة ولن نسمح لأذرع إيران بتهديد المستوطنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية