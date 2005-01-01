الأردن يحذر : ما يحدث بالضفة خطير وقد يزعزع أمن المنطقة

وكالات - سما-

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، إن الأولوية الأولى اليوم في غزة هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، لافتا النظر إلى أن الأردن يقوم بكل ما يستطيع لتحقيق ذلك.

وأشار الصفدي خلال جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إلى أن الحفاظ على الأمن في الضفة الغربية، وعدم تفجر الأوضاع هناك أولية قصوى، وعلى العالم أجمع أن يمنع تفجر الأوضاع فيها

وأوضح أن الضفة الغربية على حدود بلاده، مشددًا على أن الوضع هناك خطير.

وقال الصفدي إن ما يحدث بالضفة الغربية قد يزعزع أمن المنطقة.