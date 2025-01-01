إكتشف روعة الفخامة في فندق سانت ريجيس دبي النخلة

دبي، 22 يناير 2025:

يجمع فندق سانت ريجيس دبي، النخلة بين الأناقة الكلاسيكية والرفاهية العصرية. مع موقعه المتميّز في قلب جزيرة نخلة جميرا الشهيرة، حيث يتيح الوصول المباشر إلى "نخيل مول" و"مونوريل النخلة"،

يُعدّ الفندق بوابتك إلى أفضل ما تُقدّمه دبي. سواءً كنت تبحث عن ملاذٍ هادئ، مغامرة طهي فاخرة، أو تجربة استرخاء لا تُنسى، فإن فندق سانت ريجيس دبي، النخلة يعِدك بتجربة استثنائية لا مثيل لها. خلال يناير، استمتع بعروض حصرية مُصمّمة لتلبية جميع تطلّعات الضيوف.

عروض الإقامة في الفندق

أقم لفترة أطول معنا

مدّد إقامتك واستمتع بالمزيد من التجارب الفاخرة التي يُقدّمها فندق سانت ريجيس دبي، النخلة. احجز إقامة لمدة ثلاث ليالٍ أو أكثر واحصل على خصم 10٪. استمتع بالرفاهية مع الوصول الحصري إلى شاطئ "كايما"، والاسترخاء بجانب المسبح اللامتناهي، وتجديد نشاطك مع علاجات مُميّزة في سبا "إريديوم". استمتع بتجارب طعام فاخرة، واستفد من الموقع المثالي الذي يتيح الوصول المباشر إلى "نخيل مول" و"مونوريل النخلة". هذا العرض يضمن لك إقامة لا تُنسى.

رابط الحجز: أقم لفترة أطول معنا

: https://www.marriott.com/offers/stay-longer-on-us-off-142532/dxbpx-the-st-regis-dubai-the-palm?propertycode=dxbpx

عروض السبا

إشراقة العام الجديد

ابدأ العام الجديد مع تجربة استرخاء فاخرة. جدّد نشاطك بجلسة علاجية للوجه بسعر 990 درهماً للشخص الواحد ولمدة 75 دقيقة باستخدام منتجات SOTHYS، تليها جلسة تدليك لمدة 30 دقيقة مُصمّمة لتلبية احتياجاتك الخاصّة.

راحة مُصمّمة خصيصاً لك

استمتع بلحظات من الهدوء والراحة في سبا "إريديوم" الحائز على جوائز. عزّز تجربتك بجلسة علاجية للوجه بسعر 950 درهماً للشخص الواحد لمدة 30 دقيقة، يليها تدليك مُخصّص لمدة 60 دقيقة، حيث يُكرّس معالجينا المحترفين خبراتهم الفائقة لتلبية احتياجاتك.

لحجز المواعيد: 0140 218 4 971+

عروض تناول الطعام

غداء عمل في "كورديليا"

خذ استراحة من روتين يومك مع غداء عمل أنيق في مطعم "كورديليا" الواقع في فندق سانت ريجيس دبي، النخلة. مقابل 125 درهماً فقط للشخص الواحد، استمتع بوجبة من طبقين مع خيارك لصنف واحد من المُقبّلات وطبق رئيسي مصحوبة بمشروبك الساخن المُفضّل. تشمل القائمة خيارات مُميّزة مثل سلطة البوراتا أو حساء الطماطمالريفي، يليها طبق رئيسي مثل ريزوتو الخضار أو قطع لحم البقر الطرية المُتكاملة مع الخضراوات الطازجة المُحضّرة بالزبدة مع مرق اللحم البقري. لا تُفوّت هذه التجربة الرائعة التي ستنتقل معها إلى مستوى جديد من تجارب غداء العمل المُتميّزة.

غداء عمل في مطعم "رويا"

استمتع بنكهات المطبخ الأناضولي المُعاصر في غداء عمل فاخر في مطعم "رويا". مقابل 130 درهماً للشخص الواحد، يمكنك تمتيع حواس تذوّقك بوليمة استثنائية مكوّنة من 3 أطباق تشمل الحساء والطبق الرئيسي مع المقبلات وسط أجواء ساحرة. اختر طبقاً رئيسياً من إحدى الخيارات الغنية واللذيذة المتوافرة، مثل فطيرة الجبن مع البيض العضوي المُعدّة بإتقان، أو شيش طاووق كباب مع الزبادي، أو طبق غوفِتش التقليدي المُقدّم في وعاء من الصلصال مع الخضار المُعدّة بصلصة الطماطم والفلفل الأحمر. يمكنك اختتام الوجبة بحلوى بقلاوة البندق اللذيذة مقابل 55 درهماً إضافياً.

شاي بعد الظهر في "كورديليا"

احتفل بتناول شاي ما بعد الظهر الشهير لفندق سانت ريجيس دبي،النخلة مع الاستمتاع باللمسة الفاخرة المُضافة على التقاليد الخالدة. تلذّذ بمجموعة مختارة من السندويشات الصغيرة، والمعجنات، والكعكات الطازجة يومياً في مطعم "كورديليا". من الساعة 1 ظهراً حتى 4 مساءً.

التجربة الملكية: 305 دراهم (تشمل كأساً من المشروبات الخاصّةوالماء والعصير واختيارك من القهوة أو الشاي)

التجربة التقليدية: 215 درهماً (تشمل الماء والعصير واختيارك من القهوة أو الشاي)

للحجوزات، يرجى التواصل على الهاتف أو الواتساب: 9885 688 56 971+

فعاليات مميزة في مطعم "رويا"

أمسيات النظر

انغمس بتجربة كوكتيلات مُستوحاة من رموز النظر ذات الطابع الخاص، في ذات الوقت الذي تُمتّع حواسك بالألحان العذبة الصادحة من موسيقى الدي جيه مباشرة. يتميّز كل كوكتيل بمكوّنات وألوان فريدة مُستوحاة من النظر.

50 درهماً لكل كوكتيل نظر حامض، وذلك كل يوم خميس من الساعة 8:00 مساءً فصاعداً

للحجوزات، يرجى الاتصال أو إرسال واتساب على الرقم: 4827 501 56 971+

راكي والمُقبّلات كل يوم جمعة في مطعم "رويا"

يدعو مطعم "رويا" الضيوف، كل يوم جمعة وابتداءً من الساعة 7 مساءً، لتجربة نكهات تركيا مع مجموعة شهية من المقبّلات وموسيقى الدي جيه الحيّة في أجواء نابضة بالحياة، مع أطباق مُميّزة خاصّة من إعداد الشيف التنفيذي جوخان تشوكليز. يتضمّن كل عرض جرعة "راكيسكي" للشخص الواحد، وهي عبارة عن ابتكار رائع ولذيذ يرتكز على الراكي ويتميّز بروح تركيا التقليدية بنكهة اليانسون.

العرض الأول: بسعر 400 درهم لشخصين إلى أربعة أشخاص، وتشمل مشروب راكي ترحيبي.

العرض الثاني: بسعر 790 درهم من 4 إلى 8 أشخاص، ويشمل قائمة المُقبّلات وجرعة راكيسكي الترحيبية.

ولتعزيز تجربة تناول الطعام، سيحصل الضيوف الذين يشترون زجاجة راكي بسعر خاص على جرعة مجانية من راكيسكي.

للحجز، يرجى الاتصال أو إرسال واتساب على الرقم: 4827 501 56 971+

دورة تحضير الكوكتيلات

انضم إلينا في مطعم "رويا" للاستمتاع بحضور دورة تدريبية حصرية في فن مزج وتحضير الكوكتيلات، حيث سيرشدك خبراء تحضير الكوكتيلات في المطعم إلى خبايا فن تحضير الكوكتيل المثالي. تعرّف على الأسرار الكامنة وراء مشروباتنا المُميّزة، بينما تستمتع بتجربة عملية في أجواء راقية نابضة بالحياة.

150 درهماً للشخص الواحد

كل جمعة، من 7:00 مساءً إلى 8:30 مساءً

إيقاعات رائعة في بار سانت ريجيس

يدعوك بار سانت ريجيس للاستمتاع بأمسيات موسيقية رائعة كل أسبوع يومي الخميس والجمعة من الساعة 8:00 مساءً إلى 11:00 مساءً، مع عروض جازٍ حيّة من أروع الفرق المُفضّلة في دبي. اقضِ وقتاً ممتعاً مع مشروبات كلاسيكية ووجبات خفيفة أثناء استماعك للموسيقى الخالدة.

للحجز، يرجى الاتصال أو إرسال واتساب إلى الرقم: 9885 688 56 971+

في فندق سانت ريجيس دبي، النخلة، كل لحظة هي فرصة للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها. سواءً كنت تبحث عن الهدوء والاسترخاء أو المغامرات الحيوية، فإن شهر يناير يَعِدُك بذكريات تدوم مدى الحياة.