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السفير يونس يطلع سفير سلطنة عمان لدى الإمارات على تطورات الأوضاع الفلسطينية

الأربعاء 22 يناير 2025 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير يونس يطلع سفير سلطنة عمان لدى الإمارات على تطورات الأوضاع الفلسطينية



ابو ظبي/سما/

التقى السفير علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سفير سلطنة عمان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة الدكتور احمد بن هلال بن سعود البوسعيدي ، في أبوظبي.
أطلع السفير يونس، السفيرالبوسعيدي، على الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، في ضوء تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والتي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية.
جرى التطرق إلى "أهمية الدعم العربي والدولي للموقف الفلسطيني، بوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وفتح الممرات الإنسانية الآمنة لإيصال الغذاء والدواء إلى مستحقيه".
وأشاد السفير يونس بدور سلطنة عمان الشقيقة الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة، والعلاقة الوطيدة بين دولة فلسطين وسلطنة عمان".
 
جرى خلال اللقاء، التأكيد على "أهمية تعزيز التعاون بين البعثتين لما فيه مصلحة الدولتين والشعبين الفلسطيني والعماني .

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