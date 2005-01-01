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مقررة أممية: إسرائيل قد ترتكب إبادة في الضفة على غرار غزة

الأربعاء 22 يناير 2025 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقررة أممية: إسرائيل قد ترتكب إبادة في الضفة على غرار غزة



وكالات - سما-

حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبتها في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور لها على منصة إكس، اليوم الأربعاء، علقت فيه على العدوان الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وتابعت ألبانيز: "جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين لن تقتصر على غزة، إذا لم يتم إجبارها على التوقف".

وبلغ عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها، 10 بينهم طفل، وعدد الإصابات أكثر من 40.

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