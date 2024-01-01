إسرائيل : فصل الشتاء الحالي من أكثر الفصول دفئًا

القدس المحتلة/سما/

أظهرت بيانات مثيرة للقلق نشرتها سلطة المياه، الإسرائيلية صباح اليوم بشأن فصل الشتاء الحالي ومعدل هطول الامطار.

وتبلغ نسبة الهطول حاليا 60% فقط مقارنة بمتوسط هذه الفترة. أما في الجنوب فإن الوضع أكثر كآبة – ففي الموسم الحالي تم تسجيل 30% فقط من المتوسط الطبيعي لهذه الفترة.

ويحتل فصل الشتاء الحالي حالياً المرتبة الأولى قبل الأخيرة من حيث كمية الأمطار خلال السنوات السبع الماضية.

ورغم ذلك، تم قياس 60% فقط من المعدل السنوي و50% فقط من المتوسط في منطقة طبريا، و70% في الجليل الغربي.

ويبلغ مستوى بحيرة طبريا حاليا 211.26 مترا، وهو أقل بمقدار 20 سم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر، انخفض المستوى بنحو 38 سم. ومن الحد الأدنى المسجل في منتصف ديسمبر، كانت هناك زيادة قدرها 14 سم

وفي ملخص أولي لعام 2024 تم إصداره مؤخرًا أظهر أن عام 2024 كان أكثر دفئًا بشكل ملحوظ من المتوسط، كما كان الحال في معظم السنوات منذ نهاية القرن الماضي، بل وأكثر من ذلك خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، كجزء من اتجاه الاحترار الواضح على مدار العقود الثلاثة الماضية.

وبالمقارنة مع العام الماضي، فهو يحتل المرتبة الثانية في سلسلة قياسات كميات الأمطار منذ عام 1950.