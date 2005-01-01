ترامب يتحدث عن شروطه لزيارة الشرق الأوسط ..

واشنطن / وكالات /

وضع الرئيس المنتخب دونالد ترامب شرطا قبل زيارة الشرق الأوسط .

وسئل ترامب عما إذا كان سيزور الشرق الأوسط قريبا فأجاب: "نحن نفكر في ذلك، ولكن ليس بعد. أولا وقبل كل شيء، يجب إطلاق سراح المختطفين وقد بدأنا في إخراجهم.

واضاف ترامب: لو كان بايدن قد أبرم الصفقة قبل عام، لكان هناك 11 مختطفا آخرين على قيد الحياة. لكنه لم يكن قادرا على ذلك". "تم الاتفاق بسبب الضغوط التي مارستها. هؤلاء شباب في العشرينات من عمرهم. لا يموتون في هذه السن".

كما أعلن ترامب الليلة عن استثمار نصف تريليون دولار (500 مليار دولار) في الذكاء الاصطناعي.