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القاهرة : اتفاق اسرائيلي مصري بتولي السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح

الأربعاء 22 يناير 2025 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة : اتفاق اسرائيلي مصري بتولي السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح



القدس المحتلة/سما/

اتفقت إسرائيل ومصر على أن تتم إدارة معبر رفح في قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية، وتحت إشراف الأمم المتحدة. ولم تحدد الصحيفة موعد عودة المعبر إلى العمل.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط السعودية عن مصدر مشارك في المفاوضات إن ذلك تم الاتفاق عليه في لقاء جمع رئيس الموساد ديدي بارنيع ورئيس الشاباك رونان بار ورئيس المخابرات المصرية.

وبحسب المخابرات المصرية، فإنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن لتغيير السيطرة ومتى سيتم استئناف العملية الانتقالية.

المصدر أيضاً أفاد بأن الخلافات على محور فيلادلفيا هي "فنية ولوجستية وسيتم حلها". وبحسب قوله فإن إسرائيل عرضت تنفيذ انسحابات جزئية من المحور، لكن مصر ترفض وتصر على الانسحاب الكامل والعودة إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب

وأكد المصدر أنه طرح خلال اللقاء فكرة تعديل اتفاق المعابر في وقت لاحق وأن كل ما تم الاتفاق عليه بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار هو أمر مؤقت يخص المرحلة الحالية.

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