كاتس: عملية جنين ستغير مفهوم الامن بالضفة ولن نسمح لأذرع إيران بتهديد المستوطنين

القدس المحتلة/سما/

بعدما أطلقت إسرائيل "عملية واسعة النطاق" تحت مسمى "الأسوار الحديدة" في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد وزير جيش الاحتلال ، إسرائيل كاتس، أن العملية مستمرة.

وقال إن "العملية العسكرية في مخيم جنين ستشكل تغييرا في تصور الجيش الإسرائيلي للأمن في الضفة الغربية"، مضيفا أن" البنية التحتية الإرهابية في مخيم اللاجئين لن تعود مع انتهاء العملية".

واضاف "لن نسمح لأذرع ايران بتعريض حياة المستوطنين للخطر وإقامة جبهة شرقية ضد دولة إسرائيل."

واستشهد عشرة مواطنين على الأقل في العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني في مخيم جنين.

كما جاءت عقب شن مستوطنين إسرائيليين هجمات على بلدتي الفندق وجينصافوط بمحافظة قلقيلية شمال الضفة.