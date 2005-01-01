شاهد ..الاحتلال يقتل أبا فلسطينيا أمام أطفاله وزوجته اثناء عودتهم من روضة الاطفال في مدينة جنين

جنين/سما/
قتل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فلسطينيا كان يقود مركبته وإلى جانبه أطفاله وزوجته في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، في مشهد وثقه مقطع مصور للعائلة وآخر صوره ناشطون، ونشرا على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال مدير العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن للأناضول إن “الشاب أحمد شايب من سكان بلدة بُرقين بمحافظة جنين، وكان عائدا من روضة مصطحبا أطفاله”.
وأوضح أن “الشهيد كان على أطراف مخيم جنين، متوجها إلى المربع التجاري في مدينة جنين عندما أطلق عليه الرصاص قناص يتمركز في نقطة عسكرية بالمنطقة”.