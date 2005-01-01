الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من بيت لحم

بيت لحم /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، 18 مواطنا، من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مهدي عمر بداونة (27 عاما)، ايهم علي حماد (24 عاما)، علاء الدين محمد ابو سرور (34 عاما)، محمد عطالله المشايخ (30 عاما)، مالك علان (29 عاما)، عز الدين موفق بداونة (25 عاما)، عمر احمد عزيه (27 عاما)، دانيال رشيد ابو سرور (28 عاما)، علي مصطفى ابو سرور (27 عاما)، ياسين موفق بداونة (24 عاما)، انس اسعد ابو سرور (36 عاما)، من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم: محمد خالد العمور(20 عاما)، رياض طلال العمور(21 عاما)، وقسام نضال العمور( 19 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال يوسف نور ابو سرور (29 عاما)، ومحمد عماد راضي (27 عاما)، من منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم

ومن مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، خليل مصطفى كنعان (27 عاما)، وخليل خضر كنعان (35 عاما) .