صحيفة عبرية تكشف عن المرشحين لمنصب رئيس الأركان الإسرائيلي

القدس المحتلة/سما/

بعد إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي عن استقالته في 21 يناير 2025، يبرز عدد من الأسماء كمرشحين لخلافته في هذا المنصب المهم. على رأس القائمة يتواجد نائب رئيس الأركان الأسبق أمير برعام، قائد القيادة الشمالية أوري غورين، ومدير عام وزارة الجيش الإسرائيلي أيل زامير، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الأركان سابقًا، بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية.

- أيل زامير: يعتبر زامير من أبرز الشخصيات العسكرية في إسرائيل وكان يُعتبر المرشح المفضل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتولي منصب رئيس الأركان منذ عام 2018. في عام 2023، تم تعيينه مديرًا عامًا لوزارة الجيش بعد أن خسر المنافسة على منصب رئيس الأركان لصالح هليفي. زامير شغل منصب نائب رئيس الأركان حتى عام 2021 وكان سابقًا قائدًا للقيادة الجنوبية والمساعد العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يُنظر إلى زامير كأحد أفضل القادة العسكريين الذين برزوا في السنوات الأخيرة. عند تعيينه في منصب مدير عام وزارة الجيش، قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت عنه: "زامير هو من بين أفضل القادة العسكريين الذين خرجوا من الجيش في الجيل الأخير".

- أمير برعام: أمير برعام، الذي شغل منصب نائب رئيس الأركان الأسبق، يُعد أيضًا من بين الأسماء البارزة لخلافة هليفي. برعام، الذي كان قائدًا لعدة جبهات في الجيش الإسرائيلي، يعتبر من الخبراء في مجال التخطيط الاستراتيجي. في الأسابيع الماضية، أعلن برعام عن استقالته، في خطوة من شأنها أن تضعه في موقف مناسب لتولي منصب رئيس الأركان. وفي تصريحات سابقة له، شدد برعام على أهمية الاستمرار في تحديث استراتيجيات الجيش الإسرائيلي لمواجهة التحديات المتزايدة.

- أوري غورين: من بين الأسماء الأخرى، يُعتبر أوري غورين قائد القيادة الشمالية من بين الخيارات المطروحة. غورين قاد العديد من العمليات العسكرية الكبرى في الشمال ويُعتبر خبيرًا في التعامل مع التهديدات الأمنية على الحدود اللبنانية والسورية. يعرف غورين بعلاقاته الوثيقة مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ومساهماته الكبيرة في بناء سياسات الأمن في الشمال.

التوقيت والمغزى

يجري الحديث عن تغيير في قمة القيادة العسكرية الإسرائيلية في فترة تشهد تصعيدًا في التهديدات الأمنية، مع تزايد التوترات على الحدود مع غزة ولبنان. ويُعتبر التغيير في القيادة العسكرية خطوة مهمة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سياسة إسرائيل الأمنية والعسكرية في المستقبل.

من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن خليفة هليفي في الأسابيع القليلة القادمة، حيث ستتواصل المناقشات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت.