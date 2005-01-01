خروقات اسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار وتدفق للشاحنات والمعدات الثقيلة إلى غزة ..

غزة /سما/

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها لاتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها صباح اليوم الاربعاء باتجاه ساحل مدينة غزة.

وشهدت الاربعة وعشرين ساعة الماضية عدة خروقات بينها اطلاق النار على ساحل مدينة غزة واصابة شاب بجراح تلاه إلقاء قنبلة من طائرة كواد كابتر على حي الصبرة واصابة مواطن آخر بجراح.

واستشهد الشاب يوسف ابو شبيكة برصاص اسرائيلي بحي تل السلطان غرب رفح إضافة إلى اصابة مواطن آخر برصاص شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مشافي قطاع غزة ٧٢ شهيدا منهم ٦٨ انتشال وشهيد متأثر باصابته)و ٥٦ اصابة، خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٧١٠٧ شهيد و ١١١١٤٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م .

وفي سياق متصل تواصل دخول الشاحنات الى مختلف مناطق قطاع غزة انطلاقا من معبري كرم ابو سالم ورفح جنوب قطاع غزة.

واعلنت الأمم المتحدة دخول أكثر من ٢٤٠٠ شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار مؤكدة ان الحاجة إلى المساعدات الفورية المنقذة للحياة والدعم طويل الأمد في غزة أمر بالغ الأهمية.

ومن بين الشاحنات ٨٩٧ شاحنة دخلت خلال آخر اربع وعشرين ساعة بينها معدات ثقيلة لتجهيز معبر رفح للعمل.