التعرف على منفذ عملية الطعن في تل أبيب..

القدس المحتلة/سما/

كشف وزير الداخلية الإسرائيلية موشيه أربيل مساء (الثلاثاء) عن تفاصيل الهجوم الذي وقع في تل أبيب، حيث تم التعرف على منفذ العملية الذي نفذ عملية طعن في موقعين في المدينة. وأوضح أربيل أن مفتشي ما يسمى "بحرس الحدود" التابعين لسلطة السكان والهجرة حاولوا منع دخول منفذ العملية، قاضي عبد العزيز، 29 عامًا، من مواليد المغرب، إلى إسرائيل، بحسب ما نشر موقع القناة السابعة العبرية.

وفقًا للتفاصيل، وصل منفذ العملية إلى إسرائيل قبل ثلاثة أيام على متن رحلة من بولندا، وكان يحمل جواز سفر أمريكي. وأشار أربيل إلى أن منفذ العملية، الذي وصل كـ "سائح"، لم يقدم معلومات دقيقة عن مكان إقامته عند وصوله إلى مطار بن غوريون.

وأوضح أربيل "أنه عند وصوله إلى المطار، حاول مفتشو الحدود منعه من الدخول، لكن قوات الأمن قررت في النهاية السماح له بدخول إسرائيل بعد استجوابه".

من جهته، دعا نقيب الشاباك، رونان، إلى ضرورة التحقيق في الحادث واستخلاص العبر في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن في الهجوم الذي وقع في تل أبيب، أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة، حيث كانت إصابة اثنين منهم متوسطة، بينما كانت إصابة الآخرين طفيفة. وقد أطلقت شرطية إسرائيلية بملابس مدنية النار على منفذ العملية وتمكنت من قتله.