فريق ترامب يعمل على المرحلة الثانية من الصفقة وملف التطبيع مع السعودية ..

واشنطن / وكالات /

بدأ فريق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في وضع خطة للمرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين وفرض وقف دائم لإطلاق النار.

وفقًا لتقرير موقع "بوليتيكو"، نشره موقع "واي نت" العبري أقر مسؤولون في الفريق أن هناك صعوبات قد تواجههم في هذه المرحلة القادمة، مشيرين إلى أن الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن تركت لهم "نهاية البداية" فقط، وليس "بداية النهاية"، كما قال أحد المشاركين في المفاوضات.

ترامب انتقد في تصريحاته الإدارة الحالية واصفًا الوضع بـ "الحزين"، مؤكدًا أنه لو كان في منصبه لما حدث ما جرى في 7 أكتوبر. وأضاف أن إيران كانت فقيرة ولم يكن هناك دعم لحماس أو حزب الله، في إشارة إلى أنه كان قادرًا على منع هذا التصعيد. ترامب أكد أن الإصرار على تحديد موعد نهائي كان هو ما دفع الأطراف للموافقة على وقف إطلاق النار.

فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الصفقة، يخطط فريق ترامب لتركيز جهوده على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وهو ملف يتعامل معه وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز. كما أن المرحلة الثانية من الصفقة تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وطلب حماس إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

المرحلة الأولى من الصفقة، التي تضمنت وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، تشهد إطلاق سراح 33 محتجزا من فئات إنسانية، مثل النساء وكبار السن والمرضى. أما المرحلة الثانية، فيتطلب بدء المفاوضات فيها بعد 16 يومًا، حيث ستكون هناك مطالب من الطرفين حول شروط إنهاء النزاع.