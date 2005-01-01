كما الهولوكوست ..الكنيست يقر قانونا بالسجن 5 سنوات على من ينكر هجوم 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

تمكن الكنيست الإسرائيلي من تمرير قانون يُجَرِّم إنكار أو التقليل من هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1,200 شخص. القانون الجديد، الذي تم تمريره في القراءة الثالثة والأخيرة بتصويت 16-0، ينص على السجن لمدة خمس سنوات لكل من ينكر أحداث 7 اكتوبر أو يروج لها بهدف الدفاع عن حماس أو التعاطف معها.

وبحسب ما نشر موقع "تايمز اوف إسرائيل" العبري فإن القانون، الذي تم استلهامه من قانون عام 1986 الذي يحظر إنكار الهولوكوست، يستهدف الأفراد الذين ينكرون الهجوم بقصد تقديم الدعم أو التعاطف مع حركة حماس. كما يتيح القانون استثناءات للأشخاص الذين يتحدثون أو يكتبون عن الموضوع "بنية حسنة"، مثل الأبحاث القانونية أو أثناء الإجراءات القضائية.

وقد أعلن عضو الكنيست من حزب "يسرائيل بيتينو" عوديد فورير، الذي قدم القانون، "أن هذا التشريع يعد حماية للذاكرة الجماعية وللأجيال القادمة ضد الأكاذيب التي تهدف إلى تشويه الحقائق". في الوقت نفسه، أعرب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقهم من تأثير هذا القانون على حرية التعبير، مشيرين إلى أن هذا النوع من القوانين يجب أن يُفَعل فقط في الحالات التي تشكل تهديدًا فعليًا للعنف.