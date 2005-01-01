  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤول مصري : إصلاحات بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح تمهيدا لفتحه خلال أيام

الأربعاء 22 يناير 2025 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول مصري : إصلاحات بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح تمهيدا لفتحه خلال أيام



رفح/سما/

كشف مسؤول مصري عن إصلاحات متواصلة في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لإعادة فتحه خلال أيام لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور تفقّد اليوم الثلاثاء المعبر الحدودي الموجود في نطاق محافظته.

كما نقلت عنه قوله اليوم الثلاثاء "خلال أيام سيتم فتح معبر رفح البري من الجانبين، مما يسهل دخول المساعدات بشكل أكبر".

وأكد المسؤول المصري أن المعبر سيفتح فور انتهاء الإصلاحات التي تُجرى في محيطه.

ودمرت إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر خلال عدوانها على القطاع، والذي استمر نحو 15 شهرا، قبل إبرام الاتفاق الذي تم بموجبه وقف إطلاق النار أمس الأول الأحد.

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" : إسرائيل تشعر بالصدمة وتطالب بتغير طريقة تسليم الاسرى بغزة ..

مبعوث ترمب للشرق الأوسط" ويتكوف" يحدد 4 مبادئ للسياسة الخارجية في المنطقة..

هل يعود معبر رفح للعمل وفق اتفاقية 2005؟

تقرير: درعي زار الإمارات لمناقشة "ملف غزة"

باسم نعيم يكشف موعد وآليَّة عودة النَّازحين لشمال غزَّة..

ستارمر لنتنياهو: عملية السلام يجب أن تفضي لإقامة دولة فلسطينية

ترامب: لست واثقا من القدرة على الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

الأخبار الرئيسية

كاتس: عملية جنين ستغير مفهوم الامن بالضفة ولن نسمح لأذرع إيران بتهديد المستوطنين

خروقات اسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار وتدفق للشاحنات والمعدات الثقيلة إلى غزة ..

فريق ترامب يعمل على المرحلة الثانية من الصفقة وملف التطبيع مع السعودية ..

الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين ومخيمها فجر اليوم ..

تقرير: درعي زار الإمارات لمناقشة "ملف غزة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية