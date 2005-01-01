مسؤول مصري : إصلاحات بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح تمهيدا لفتحه خلال أيام

رفح/سما/

كشف مسؤول مصري عن إصلاحات متواصلة في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لإعادة فتحه خلال أيام لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور تفقّد اليوم الثلاثاء المعبر الحدودي الموجود في نطاق محافظته.

كما نقلت عنه قوله اليوم الثلاثاء "خلال أيام سيتم فتح معبر رفح البري من الجانبين، مما يسهل دخول المساعدات بشكل أكبر".

وأكد المسؤول المصري أن المعبر سيفتح فور انتهاء الإصلاحات التي تُجرى في محيطه.

ودمرت إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر خلال عدوانها على القطاع، والذي استمر نحو 15 شهرا، قبل إبرام الاتفاق الذي تم بموجبه وقف إطلاق النار أمس الأول الأحد.