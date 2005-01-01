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الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين ومخيمها فجر اليوم ..

الأربعاء 22 يناير 2025 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين ومخيمها فجر اليوم ..



جنين/سما/

دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم  بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من آليات الاحتلال وصلت إلى المدينة قادمة من حاجز الجلمة العسكري، فيما دمرت جرافات الاحتلال الشوارع بالقرب من مستشفى ابن سينا، ومدخل مستشفى جنين الحكومي، ومحيط دوار الحصان عند مدخل المخيم.

وأضافت أن قوة من جيش الاحتلال تمركزت في حي جبل أبو ظهير، ترافقها جرافة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، في وقت سابق اليوم، في عدوان غير مسبوق، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال المُسيرة والحربية في الأجواء.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها حتى اللحظة عن استشهاد تسعة مواطنين بينهم طفل، وإصابة 40 آخرين، فيما استشهد شاب من مخيم جنين برصاص الاحتلال في قرية تعنك غرب المحافظة.

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