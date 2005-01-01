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طقس فلسطين : أجواء غائمة وفرصة ضعيفة لسقوط زخات من الأمطار

الأربعاء 22 يناير 2025 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء غائمة وفرصة ضعيفة لسقوط زخات من الأمطار



القدس المحتلة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وغائما جزئيا، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الخميس، يستمر تأثر البلاد بالأحوال الجوية غير المستقرة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.

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