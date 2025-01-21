باسم نعيم يكشف موعد وآليَّة عودة النَّازحين لشمال غزَّة..

غزة/سما/

كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس باسم نعيم، اليوم الثلاثاء، أن عودة النازحين لمناطق شمال غزة ستكون السبت المقبل بعد تسليم الأسرى.

وبين نعيم، في تصريحات صحفية، أن العودة ستكون للأفراد المشاة فقط من شارع الرشيد بدون تفتيش.

وأضاف، "بعد تسليم الأسرى يوم السبت المقبل أيضًا ستكون العودة متاحة للمركبات "بما فيها التوكتوك والعربات التي تجرها الحيوانات"، من شارع صلاح الدين مرورًا عبر أجهزة الأشعة لضمان عدم حمل أي أسلحة أو متفجرات.

وأشار إلى، أن العودة بالمركبات ستكون تحت إشراف لجنة مصرية قطرية.

وفي اليوم الـ22، قال نعيم أنه ستكون هناك حرية حركة في الاتجاهين عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين دون تفتيش بعد انسحاب قوات العدو إلى المناطق الشرقية قرب السياج الأمني.

أما بشأن معبر رفح قال نعيم: "في اليوم السابع للاتفاق سيفتح معبر رفح للسفر وخروج الجرحى ودخول المساعدات، كما سيعود المعبر للعمل بتنظيم فلسطيني وإشراف أوروبي.

وبشأن أسرى قطاع غزة أوضح نعيم أنه سيتم الإفراج عن 1000 أسير من القطاع في المرحلة الثانية.