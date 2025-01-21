حماس: "كما هزمنا نتنياهو في غزة سنهزمه في الضفة"

رام الله/سما/

قال رئيس حركة "حماس" في الضفة الغربية، زاهر جبارين، إن الشعب الفلسطيني يُواجه احتلالًا فاشيًا لا يعترف بحقوقه. وأكد أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يسعى لاستمرار القتال للحفاظ على حكمه.

وفي تصريحات له عبر قناة "الجزيرة" القطرية، أكد جبارين أن الشعب الفلسطيني في غزة توحد واستطاع كسر إرادة الاحتلال، قائلاً: "كما هزمنا نتنياهو في غزة، سنهزمه في الضفة".

وأشار جبارين إلى أن نتنياهو يسعى للبقاء في الحكم من خلال القتل والتخريب، مؤكدًا أن الاحتلال لن ينجح في قمع إرادة الشعب الفلسطيني، قائلاً: "كل شعب تحت الاحتلال سيقاوم من أجل حريته".

كما شدد على أن "الوحدة الوطنية هي الصخرة التي سيتحطم عليها الاحتلال"، مطالبًا السلطة بالإعلان عن حالة الاستنفار وعقد مؤتمر فلسطيني موحد".

وفيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، أوضح جبارين أن المقاومة حققت صفقة مشرفة بإطلاق سراح 292 أسيرًا فلسطينيًا محكومين بالمؤبد من سجون الاحتلال، وكان الشرط الأساسي في الصفقة هو وقف إطلاق النار وإنهاء المجزرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وبخصوص الوحدة الوطنية، دعا جبارين الشعب الفلسطيني للتوحد ضد "الهجمة الفاشية النازية" التي يشنها الاحتلال.

وأوضح: "إذا كان الاحتلال يسمي حملته العسكرية بأسوار حديدية، فإننا نؤكد أن إرادة الشعب الفلسطيني فولاذية ولن نرفع الراية البيضاء".

وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية في "إسرائيل"، أشار جبارين إلى أن نتنياهو يواجه استقالات داخلية وهجومًا على حكومته، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدًا في مواجهة الاحتلال بكل السبل المتاحة