  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: "كما هزمنا نتنياهو في غزة سنهزمه في الضفة"

الثلاثاء 21 يناير 2025 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: "كما هزمنا نتنياهو في غزة سنهزمه في الضفة"



رام الله/سما/

قال رئيس حركة "حماس" في الضفة الغربية، زاهر جبارين، إن الشعب الفلسطيني يُواجه احتلالًا فاشيًا لا يعترف بحقوقه. وأكد أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يسعى لاستمرار القتال للحفاظ على حكمه.

وفي تصريحات له عبر قناة "الجزيرة" القطرية، أكد جبارين أن الشعب الفلسطيني في غزة توحد واستطاع كسر إرادة الاحتلال، قائلاً: "كما هزمنا نتنياهو في غزة، سنهزمه في الضفة".

وأشار جبارين إلى أن نتنياهو يسعى للبقاء في الحكم من خلال القتل والتخريب، مؤكدًا أن الاحتلال لن ينجح في قمع إرادة الشعب الفلسطيني، قائلاً: "كل شعب تحت الاحتلال سيقاوم من أجل حريته".

كما شدد على أن "الوحدة الوطنية هي الصخرة التي سيتحطم عليها الاحتلال"، مطالبًا السلطة بالإعلان عن حالة الاستنفار وعقد مؤتمر فلسطيني موحد".

وفيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، أوضح جبارين أن المقاومة حققت صفقة مشرفة بإطلاق سراح 292 أسيرًا فلسطينيًا محكومين بالمؤبد من سجون الاحتلال، وكان الشرط الأساسي في الصفقة هو وقف إطلاق النار وإنهاء المجزرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وبخصوص الوحدة الوطنية، دعا جبارين الشعب الفلسطيني للتوحد ضد "الهجمة الفاشية النازية" التي يشنها الاحتلال.

وأوضح: "إذا كان الاحتلال يسمي حملته العسكرية بأسوار حديدية، فإننا نؤكد أن إرادة الشعب الفلسطيني فولاذية ولن نرفع الراية البيضاء".

وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية في "إسرائيل"، أشار جبارين إلى أن نتنياهو يواجه استقالات داخلية وهجومًا على حكومته، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدًا في مواجهة الاحتلال بكل السبل المتاحة

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" : إسرائيل تشعر بالصدمة وتطالب بتغير طريقة تسليم الاسرى بغزة ..

مبعوث ترمب للشرق الأوسط" ويتكوف" يحدد 4 مبادئ للسياسة الخارجية في المنطقة..

شاهد: الاحتلال يعدم طفلا ويصيب آخر وسط مدينة رفح

الحكومة الفلسطينية تنعى وزير الدولة لشؤون الإغاثة

خطط إسرائيلية جديدة لمواصلة القتال في لبنان وغزة

ترامب: لست واثقا من القدرة على الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد المنطقة الجنوبية يعلنان استقالتهما اعترافا بالمسؤولية عن “إخفاق 7 أكتوبر”

الأخبار الرئيسية

تقرير: درعي زار الإمارات لمناقشة "ملف غزة"

TnITx

باسم نعيم يكشف موعد وآليَّة عودة النَّازحين لشمال غزَّة..

photo_2025-01-21_18-14-35

قطر: نأمل أن نرى عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وحكومة تعالج المشاكل

photo_2025-01-21_16-18-54

هل يعود معبر رفح للعمل وفق اتفاقية 2005؟

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد المنطقة الجنوبية يعلنان استقالتهما اعترافا بالمسؤولية عن “إخفاق 7 أكتوبر”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية