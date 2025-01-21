  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس الوزراء القطري: نأمل أن نرى عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وحكومة تعالج المشاكل

الثلاثاء 21 يناير 2025 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء القطري: نأمل أن نرى عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وحكومة تعالج المشاكل



الدوحة/سما/

أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله بعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وقيام حكومة تعالج المشاكل هناك.


وأكد آل ثاني أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، وقال: "نأمل أن يكون هذا الاتفاق بداية لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود". 

وأضاف: "علينا أن نحرص على تطبيق كل خطوة في الاتفاق بنية حسنة، وأن تلتزم جميع أطراف النزاع بكل بنوده".

وأشار إلى أن الكارثة التي خلفتها الحرب على قطاع غزة بدأت تظهر بشكل واضح، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي دولة أن تملي شيئا على الفلسطينيين".

وأعرب عن أمله الكبير في أن تؤدي الصفقة في قطاع غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار، قائلا: "هناك الكثير من الأمور الجيدة التي تحصل ويجب أن نبني عليها". 

كما شدد رئيس الوزراء القطري على أن هناك فرصا عديدة للعمل مع الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وقال: "رأيت في مبعوث ترامب شريكا حقيقيا، وقد مارس ضغوطا على (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو"، مضيفا "نريد أن نعيد منطقة الشرق الأوسط إلى سابق عظمتها".

هذا ودخل قطاع غزة الثلاثاء في اليوم الثالث من اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فيما تتواصل عملية عودة النازحين إلى منازلهم المدمرة، مع استمرار طواقم الدفاع المدني في انتشال جثامين الضحايا من تحت الركام.

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" : إسرائيل تشعر بالصدمة وتطالب بتغير طريقة تسليم الاسرى بغزة ..

شاهد: الاحتلال يعدم طفلا ويصيب آخر وسط مدينة رفح

مبعوث ترمب للشرق الأوسط" ويتكوف" يحدد 4 مبادئ للسياسة الخارجية في المنطقة..

الحكومة الفلسطينية تنعى وزير الدولة لشؤون الإغاثة

خطط إسرائيلية جديدة لمواصلة القتال في لبنان وغزة

ترامب: لست واثقا من القدرة على الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد المنطقة الجنوبية يعلنان استقالتهما اعترافا بالمسؤولية عن “إخفاق 7 أكتوبر”

الأخبار الرئيسية

photo_2025-01-21_16-18-54

هل يعود معبر رفح للعمل وفق اتفاقية 2005؟

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد المنطقة الجنوبية يعلنان استقالتهما اعترافا بالمسؤولية عن “إخفاق 7 أكتوبر”

photo_2025-01-21_16-14-49

"سرايا القدس" تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.. "العدو لم يقضِ على مقاومتنا"

"القسام" تكشف عن "ضربات قاسية" للاحتلال قبل وقف إطلاق النار شمال القطاع

3-104-730x438

جيش الاحتلال يبدأ عدوانا واسعا على جنين مدعوما بالطائرات واستشهاد 9 فلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية