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المقاومة الإسلامية في العراق: نبارك للشعب الفلسطيني و"أصابعنا على الزناد"

الثلاثاء 21 يناير 2025 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة الإسلامية في العراق: نبارك للشعب الفلسطيني و"أصابعنا على الزناد"



بغداد/سما/

قال الأمين العام لحركة النجباء في العراق الشيخ أكرم الكعبي إن الحركة تبارك للشعب الفلسطيني الانتصار الكبير، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وجاء تصريح الكعبي: "نبارك للشعب الفلسطيني والأحرار في العالم خصوصا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويمن أنصار الله والمقاومة الإسلامية في لبنان والعراق والشعوب التي تظاهرت وساندت وآزرت، هذا النصر الكبير، ومع هذا التطور المهم نعلن اننا سنعلق عملياتنا العسكرية ضد الكيان تضامنا مع إيقافها في فلسطين، ولتعزيز استمرار الهدنة في غزة، لكن ليعلم الكيان الغاصب أن أية حماقة منه في فلسطين او المنطقة ستقابل برد قاس، وأن أصابعنا ما زالت على الزناد وصواريخنا ومسيراتنا بجهوزيتها الكاملة، فإن عادوا عدنا، والعاقبة للمؤمنين الصابرين المجاهدين، والرضوان وأعلى الدرجات والسعادة للشهداء، والشفاء للجرحى، والفخر وبياض الوجوه ورفع الرؤوس لمن ثبت وصمد وساند، فما النصر إلا من عند الله يهبه لمن يشاء من عباده، والحمد لله رب العالمين الذي فتح لنا باب خاصة أوليائه باب الجهاد، نسأله تعالى أن يجعلنا منهم ويتقبل منا بفضله ورحمته، إنه حميد مجيد."

يذكر أن الحركة المعروفة باسم المقاومة الإسلامية في العراق تبنت عدة مرات خلال الحرب الإسرائيلية على غرة ضرب أهداف إسرائيلية بالطيران المسير، كان أبرزها قاعدة اليفالط العسكرية شمال إسرائيل، ومنصة "لوياثان" للغاز. 

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