  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدوحة: العمل جار حاليا لإعداد وصياغة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الثلاثاء 21 يناير 2025 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة: العمل جار حاليا لإعداد وصياغة المرحلة الثانية من اتفاق غزة



الدوحة/سما/

أكد الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العمل جار حاليا لإعداد وصياغة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.


وأشار الأنصاري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إلى أن غرفة العمليات المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق تعمل على وضع تفاصيل عملية تبادل الأسرى المقبلة المقرر لها نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف "نعمل في الوقت الحالي على الإعداد وصياغة الاتفاق فيما يتعلق بالمرحلة الثانية".

وأوضح أن قطر تعمل مع مصر والولايات المتحدة على الإعداد للمرحلة القادمة من مفاوضات وقف إطلاق النار، مشددا على أن المحاولات مستمرة من أجل الوصول  إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

وقال: "فرق التفاوض في غرفة العمليات تعمل على وضع كل التفاصيل بالنسبة للتبادل القادم (تبادل الأسرى) وتعمل الفرق الآن على التواصل بين الطرفين لتبادل القوائم وتأكيدها والوصول إلى شكل نهائي فيما يتعلق بالتبادل".

ولفت الناطق باسم الخارجية القطرية أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع سيتم التبادل الثاني كما هو متفق عليه في الاتفاق، والذي سيليه تسهيل حركة السكان من جنوب قطاع غزة إلى الشمال.

وحث الأنصاري الشركاء الدوليين والإقليميين على الضغط لضمان التزام طرفي الاتفاق بتنفيذه، معربا عن تقديره لانخراط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المفاوضات.

جدير بالذكر أنه وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمة المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة المقاومة "حماس" للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" لمدة 42 يوما، كان بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، ودخل حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير.

يتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يُرتقب أن تمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع، يجري خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين. كما نص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" : إسرائيل تشعر بالصدمة وتطالب بتغير طريقة تسليم الاسرى بغزة ..

شاهد: الاحتلال يعدم طفلا ويصيب آخر وسط مدينة رفح

مبعوث ترمب للشرق الأوسط" ويتكوف" يحدد 4 مبادئ للسياسة الخارجية في المنطقة..

الحكومة الفلسطينية تنعى وزير الدولة لشؤون الإغاثة

خطط إسرائيلية جديدة لمواصلة القتال في لبنان وغزة

ترامب: لست واثقا من القدرة على الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد المنطقة الجنوبية يعلنان استقالتهما اعترافا بالمسؤولية عن “إخفاق 7 أكتوبر”

الأخبار الرئيسية

photo_2025-01-21_16-18-54

هل يعود معبر رفح للعمل وفق اتفاقية 2005؟

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد المنطقة الجنوبية يعلنان استقالتهما اعترافا بالمسؤولية عن “إخفاق 7 أكتوبر”

photo_2025-01-21_16-14-49

"سرايا القدس" تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.. "العدو لم يقضِ على مقاومتنا"

"القسام" تكشف عن "ضربات قاسية" للاحتلال قبل وقف إطلاق النار شمال القطاع

3-104-730x438

جيش الاحتلال يبدأ عدوانا واسعا على جنين مدعوما بالطائرات واستشهاد 9 فلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية