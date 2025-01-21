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إعلام إسرائيلي يزعم: "حماس" تحتجز الرهائن في ملاجئ إنسانية تحت الأرض

الثلاثاء 21 يناير 2025 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يزعم: "حماس" تحتجز الرهائن في ملاجئ إنسانية تحت الأرض



القدس لمحتلة/سما/

زعمت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الأسيرات الإسرائيليات اللواتي أفرجت عنهن حركة "حماس" مؤخرا كن محتجزات في ملاجئ إنسانية، لكنهن لم يرين ضوء الشمس تقريبا.


ونقلت قناة "12 الإسرائيلية" عنهن قولهن إنهن كن محتجزات في البداية معا، ولكن تم فصلهن في مرحلة ما.

وأضافت القناة أن جزءا من فترة احتجازهن قضينها في مجمعات إنسانية كانت مخصصة في الأصل للاجئين في قطاع غزة.

وأشارت التقارير إلى أن بعض الرهينات تلقين الأدوية اللازمة، بينما أخريات كن محرومات من رؤية ضوء النهار تقريبا، وقضين معظم الوقت في غرف تحت الأرض.

وذكرت الرهينتان السابقتان إيميلي داماري ورونين غونين اللتان قضتا معظم فترة الاحتجاز معا، أنه تم نقلهما عشرات المرات بين مخابئ مختلفة سواء فوق الأرض أو تحتها خلال 15 شهرا من الأسر.

كما أكدتا أنهن علمن بموعد إطلاق سراحهن في اليوم نفسه الذي تم فيه الإفراج عنهن.

وقالت إحدى الرهينات: "لم أكن أعتقد أنني سأعود من الأسر، كنت متأكدة أنني سأموت في غزة"، بينما وصفت أخرى اللحظة الأكثر رعبا بالنسبة لها وهي "حظة تسليم الرهائن إلى ممثلي الصليب الأحمر، حيث كانت هناك حشود من المسلحين المتطرفين الذين كان من الصعب توقع تصرفاتهم".

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