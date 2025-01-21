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فلسطين تتهم ترامب بتحريض المستوطنين على العنف في الضفة الغربية

الثلاثاء 21 يناير 2025 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تتهم ترامب بتحريض المستوطنين على العنف في الضفة الغربية



رام الله/سما/

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد رفعه العقوبات عن مستوطنين إسرائيليين بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.


وقالت الخارجية في بيان: "رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا"، مدينة "الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم".


وشددت الخارجية على أنها تنظر "بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم"، محذرة من "محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثا عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها".

وحملت الخارجية "المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها".

وأكدت أنها تتابع "حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين".

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