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سموتريتش وبن غفير يعلقان على قرار أصدره ترامب حول اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

الثلاثاء 21 يناير 2025 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش وبن غفير يعلقان على قرار أصدره ترامب حول اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

علق وزيرا الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد الفلسطينيين.


وقال بن غفير تعليقا على إلغاء ترامب العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية قائلا: "إن قرار ترامب التاريخي رفع العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على مستوطني الضفة الغربية هو تصحيح لظلم استمر سنوات".

ومن جانبه شكر سموتريتش "ترامب على قراره العادل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على مستوطنين وناشطين في منظمات يمينية، بتهمة اركاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أواخر أغسطس 2024 فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية الذين يتم تمويلهم من قبل الحكومة الإسرائيلية، في محاولة لكبح عنف المستوطنين المتفاقم.

وأثارت هذه الإجراءات آنذاك رد فعل حادا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال مكتبه إنه ينظر إليها "بأقصى درجات الجدية" وأن القضية كانت قيد "مناقشة محددة" مع واشنطن.

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