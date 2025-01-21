سفير روسيا في "إسرائيل": الإفراج عن روسي محتجز في غزة قد يتم قريبا

القدس المحتلة/سما/

أفاد سفير روسيا في إسرائيل أناتولي فيكتوروف بأن الإفراج عن المواطن الروسي ذي الجنسية المزدوجة ألكسندر تروفانوف، المحتجز كرهينة في قطاع غزة، قد يتم خلال 3-4 أسابيع.



وقال فيكتوروف في حديث لقناة "روسيا 24": "الرياضيات البسيطة تشير، للأسف، إلى أن الأمر لا يتعلق بموجات الإفراج القريبة عن الرهائن، ولكن وفقا للجدول الزمني، سيتم الإفراج عنه خلال 3-4 أسابيع".



وأضاف أن تروفانوف أصيب خلال عملية احتجاز الرهائن وحالته الصحية "غير مرضية".

كما أكد السفير أنه لا يوجد رهائن آخرون يحملون الجنسية الروسية في قطاع غزة باستثناء تروفانوف.

يأتي ذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة "حماس"، والذي بدأ في 19 يناير لمدة 42 يوما. ويهدف الاتفاق إلى إنهاء الأعمال القتالية التي استمرت لمدة 15 شهرا وأسفرت عن مقتل 46 ألف فلسطيني وحوالي 1500 إسرائيلي، بالإضافة إلى امتداد التوترات إلى لبنان واليمن.