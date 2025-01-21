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الدفاع المدني بغزة ينشر إحصائية بأعداد الجثامين التي انتشلت في القطاع

الثلاثاء 21 يناير 2025 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة ينشر إحصائية بأعداد الجثامين التي انتشلت في القطاع



غزة/سما/

نشر الدفاع المدني في قطاع غزة إحصائية يومية بأعداد الجثامين التي انتشلتها طواقمه خلال يوم أمس الاثنين من تحت أنقاض المنازل والمباني التي استهدفها الجيش الإسرائيلي بمحافظات القطاع.


وقال الدفاع المدني اليوم الثلاثاء إن طواقمه انتشلت 8 جثامين في محافظتي غزة والشمال، و58 جثمان في محافظات جنوب القطاع.

وأظهر مقطع مصور لحظة تشييع غزاويين لـ 5 جثامين تم انتشالها بعد مرور أكثر من عام على استشهادهم في منطقة جباليا شمال القطاع.


يذكر أن  اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" لمدة 42 يوما دخل حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير وكان بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يُرتقب أن تمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع، يجري خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين. كما نص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

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