الجيش الإسرائيلي يصدر تعليمات لسكان غزة بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار

القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا عاجلا تضمن عدة تعليمات إلى سكان قطاع غزة بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في البيان "أود توضيح الأمور التالية لتفادي الاحتكاكات وسوء الفهم، نحن في جيش الدفاع ننوي التأكد من تطبيق كافة تفاصيل الاتفاق".

وأضاف "بناء على الاتفاق تبقى قوات جيش الدفاع منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة، يجب عدم الاقتراب إلى قوات جيش الدفاع في المنطقة حتى إشعار آخر، الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر".

وتابع "لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيرا في ضوء أنشطة جيش الدفاع في المنطقة، ونحذر السكان من مغبة الاقتراب إلى قوات جيش الدفاع عامة وفي منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص".

وأردف "إذا التزمت حماس بكافة تفاصيل الاتفاق فابتداء من الأسبوع المقبل سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى شمال القطاع وسيتم إصدار توجيهات بهذا الشأن".

وذكر البيان "في منطقة جنوب القطاع من الخطر الاقتراب إلى منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفي وكافة مناطق تمركز القوات".

وأشار إلى أنه "في المنطقة البحرية على طول القطاع هناك خطر كبير لممارسة الصيد والسباحة والغوص ونحذر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة".

وختم البيان "ممنوع الاقتراب إلى الأراضي الإسرائيلية وإلى المنطقة العازلة، الاقتراب إلى المنطقة العازلة خطير للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار " لمدة 42 يوما، كان بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، ودخل حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير.

يتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يُرتقب أن تمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع، يجري خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين. كما نص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.