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ترامب سيرفع الحظر عن تصدير قنابل زنة 2000 رطل لـ"إسرائيل"

الثلاثاء 21 يناير 2025 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب سيرفع الحظر عن تصدير قنابل زنة 2000 رطل لـ"إسرائيل"



واشنطن/سما/

أعلن السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوغ أن من المتوقع أن يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام الحظر على توريد قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل.


وأضاف هرتسوغ في مقابلة مع موقع "والا نيوز" أن "من المتوقع أيضا أن يلغي ترامب العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن السابقة على مستوطنين إسرائيليين متهمين بشن هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".


وتابع: "نعتقد أن ترامب سيوافق في وقت مبكر من ولايته على بيع الأسلحة لإسرائيل التي لم توافق عليها إدارة بايدن".

وأشار إلى أن "من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء نتنياهو البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة. المناقشات جارية، لكن لا يوجد موعد محدد بعد".

وتولى ترامب منصبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية مساء الاثنين، حيث أدى اليمين الدستورية في حفل التنصيب الذي أقيم في مبنى الكابيتول بواشنطن اليوم الاثنين، ليسدل الستار على ولاية سلفه الديمقراطي جو بايدن، الذي ترك له الكثير من "فوهات البراكين الثائرة" التي سيتوجب على ترامب إخمادها، في داخل الولايات المتحدة وخارجها على حد سواء.

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