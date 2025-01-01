  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استقالة بن غفير من الحكومة الإسرائيلية تدخل حيز التنفيذ

الثلاثاء 21 يناير 2025 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة بن غفير من الحكومة الإسرائيلية تدخل حيز التنفيذ



القدس المحتلة/سما/

 دخلت استقالة إيتمار بن غفير من منصبه وزيرا للأمن القومي حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، مع انقضاء 48 ساعة على تقديمها بشكل رسمي.

واستبدل بن غفير تعريف نفسه عبر حسابه على منصة “إكس” من وزير الأمن القومي إلى زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف.

ونشر عبر حسابه بمنصة “تلغرام” مقطع فيديو وهو يجمع مقتنياته من مكتب وزير الأمن القومي، قائلا: “ننهي عامين من العمل في هذا المكتب”.

وإضافة إلى بن غفير دخلت استقالتا وزيري التراث عميحاي إلياهو، وشؤون النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف حيز التنفيذ أيضا.

وكان حزب “القوة اليهودية” بزعامة بن غفير قدم استقالته الأحد من الحكومة، بعد إقرارها اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

والأحد قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن بن غفير ووزراء كتلته بالكنيست قدموا استقالاتهم من الحكومة احتجاجا على المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع “حماس” وتبادل الأسرى.

وأعلن أعضاء الكنيست من الحزب الذين ترأسوا لجانا برلمانية استقالاتهم من مناصبهم، وأعلن الحزب أنه لم يعد عضوا في الائتلاف الحكومي، وفق الصحيفة.

ويتكون الائتلاف الحكومي حاليًا من 68 مقعدًا من أحزاب اليمين واليمين المتشدد والأحزاب الحريدية (المتدينون)، ومع انسحاب حزب بن غفير، يتبقى للائتلاف 62 مقعدًا، ما يكفيه للبقاء.

ولم يعين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بديلا للوزراء المستقلين حتى الساعة.

الأكثر قراءة اليوم

هكذا تناولت أبرز الصحف الإسرائيلية اليوم الأول من وقف إطلاق النار..

"يديعوت" : إسرائيل تشعر بالصدمة وتطالب بتغير طريقة تسليم الاسرى بغزة ..

قطر تسير جسراً برياً لإمداد قطاع غزة بالوقود وتتكفل باحتياجات السكان

شاهد: الاحتلال يعدم طفلا ويصيب آخر وسط مدينة رفح

مبعوث ترمب للشرق الأوسط" ويتكوف" يحدد 4 مبادئ للسياسة الخارجية في المنطقة..

محلل إسرائيلي: نتنياهو يكذب على ترامب ويستعد لتخريب اتفاق غزة

تحليلات إسرائيلية: استئناف الحرب نظري والجيش سيواجه صعوبة بالعودة للقتال

الأخبار الرئيسية

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يستقيل من منصبه

3-104-730x438

جيش الاحتلال يبدأ عدوانا واسعا على جنين مدعوما بالطائرات واستشهاد 7 فلسطينيين

اسرائيل تتحدث عن موعد عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة ..

حرب غزة : دمار شامل و10100 مجزرة والخسائر تتخطى 38 مليار دولار

مبعوث ترمب للشرق الأوسط" ويتكوف" يحدد 4 مبادئ للسياسة الخارجية في المنطقة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية