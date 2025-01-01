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حماس تعلن أنها ستفرج السبت عن أربع محتجزات ضمن صفقة التبادل

الثلاثاء 21 يناير 2025 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلن أنها ستفرج السبت عن أربع محتجزات ضمن صفقة التبادل



غزة/سما/

صرح قيادي في حركة حماس الثلاثاء، أن حركته ستفرج عن أربع محتجزات إسرائيليات السبت القادم، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين في إطار اتفاق وقف النار بين الحركة وإسرائيل.

وقال طاهر النونو، وهو مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس، إنه “في اليوم السابع لتنفيذ اتفاق وقف النار، أي السبت القادم، سوف يتم إطلاق سراح 4 من المحتجزات الأسيرات الإسرائيليات مقابل إفراج الاحتلال عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين وفق المعايير المتفق عليها”.

وقال مصدر أخر مطلع على تنفيذ اتفاق وقف النار، إنه “ربما تكون مجندات” بين من سيفرج عنهن، من دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في كلمة متلفزة نشرتها الحركة: “سنفرج في الأيام المقبلة عن عدد من أسرى العدو الذين تنطبق عليهم الشروط بالتنسيق مع الإخوة في كتائب القسام” دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف أبو حمزة: “نؤكد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار”.

وأوضح مصدر مطلع اشترط عدم الكشف عن اسمه أن “حماس وفصائل المقاومة ملتزمة بتسليم الدفعة الثانية من الأسرى في الموعد المحدد بعد الساعة الرابعة مساء يوم السبت القادم إلى طاقم الصليب الأحمر”.

وتابع: “سيتم تسليم قائمة أسماء الأسيرات الأربعة قبل الموعد وفق الجدول المحدد في الصفقة، وطالبنا الوسطاء بإلزام الاحتلال بتسليم قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين في موعدها والإفراج عنهم من دون تأخير”.

وقال طاهر النونو إن عودة النازحين ستبدأ “بعد ظهر اليوم السابع أي بعد تسليم الدفعة الثانية من الأسرى”.

وأضاف أن الاتفاق ينص أيضا على “انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم، بدءا من شارع الرشيد الساحلي الغربي إلى مفترق الشهداء على طريق صلاح الدين (شرقا) وبدء عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله”.

وبحسب الاتفاق، يتم مرور النازحين سيرا على الأقدام عبر شارع الرشيد، أما المركبات فستمر عبر مفترق نتساريم على طريق صلاح الدين، وفق ما أوضح النونو.

وأكد أن “الاتفاق يضمن حرية حركة السكان بين الجنوب والشمال وداخل مدن القطاع التي انسحب منها جيش الاحتلال”.

وتابع أن خلال هذه الفترة “يتوجب مواصلة تدفق دخول المساعدات بواقع 600 شاحنة بينها شاحنات للوقود بدون تأخير، إلى القطاع”.

(أ ف ب)

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