سفير روسيا في "إسرائيل": عشرات الروس موجودون في غزة بعضهم يحتاج إلى مساعدة عاجلة

القدس المحتلة/سما/

قال السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف اليوم الثلاثاء إن عشرات المواطنين الروس يتواجدون في قطاع غزة، وهناك حالات تتطلب مساعدتهم بشكل عاجل لأسباب إنسانية.



وقال فيكتوروف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "هناك عشرات من المواطنين الروس في قطاع غزة بينهم الكثر من الحالات لإنسانية التي نعمل عليها، ومن ضمن هذه الحالات شخص يعاني من مرض خطير نحاول إخراجه من قطاع غزة وإعادته إلى روسيا للالتحاق بعائلته".

وأضاف: "هناك حالات أخرى أيضا، لكننا نتحدث عن عشرات الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الروسية".

وذكر فيكتوروف في وقت سابق اليوم أن الإفراج عن المواطن الروسي الإسرائيلي ألكسندر تروفانوف المحتجز في قطاع غزة قد يتم خلال 3 إلى 4 أسابيع.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في غزة حيز التنفيذ صباح يوم الأحد الماضي في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي بعد ساعات على رفض تل أبيب تنفيذه لعدم تسلمها قائمة باسماء المحتجزات.

ويهدف الاتفاق إلى إنهاء القتال الذي استمر 15 شهرا وأسفر عن مقتل 46 ألف فلسطيني وحوالي 1500 إسرائيلي، وامتداد التوتر إلى لبنان واليمن.